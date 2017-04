YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konservatuvar öğrencilerinden opera şöleni

Konservatuvar öğrencilerinden opera şöleni



ADANA (İHA) - Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından her yıl düzenlenen Opera Şan Ana Sanat Dalı Bahar Konseri bu sene de Adanalıları opera ile buluşturdu.

Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen konserde, konservatuvar öğrencileri sahne aldı. Opera ve şan dinletisiyle izleyicilerin beğenisini toplayan öğrenciler, dünya klasiklerinden birçok eseri seslendirdi.

Öğrencilerden Nilsu Karaarslan'ın performansı ise dinleyicilerden tam not aldı. Piyanonun öncüsü kabul edilen besteci Domencio Scarlatti'nin "Se Tu Della Mia Morte" adlı eserini seslendiren Nilsu Karaarslan, genç yaşına rağmen sergilediği performansla büyük alkış topladı.



"Amacımız öğrencilere sahne deneyimi kazandırmak"

1996 yılından beri Opera Şan Ana Sanat Dalı Başkanı olarak görev yapan Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Levent Ayan, öğrencilere sahne deneyimi kazandırmak için her yıl çeşitli konserler düzenlediklerini ifade etti. Ayan, "Gerek öğrencilerimiz gerek biz öğretim görevlileri her yıl okulumuzda konser veriyor ve sanatı Adana ile buluşturuyoruz. Konservatuvar eğitimi hazırlık dahil olmak üzere 5 yıl sürüyor. Bugün, hazırlık ve lisan 1-2-3-4. sınıf öğrencilerimiz yeteneklerini sergilediler. Onlar sahnede devleşirken, biz öğretmenler gururla izliyoruz. En zor ses sanatlarından operanın çeşitli arya ve düetlerini seslendiren öğrencilerimizin heyecanını paylaşıyor ve hepsini yürekten kutluyorum" dedi.

