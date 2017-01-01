30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi

30 Nisan 2017 Pazar, 09:23
Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ve Yenişehir ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Çarşamba günü, Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi 6416, 6426, 6417, 6411, 6428, 6423 ve 6422 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi Bahçeler-1 Sokak, Kiraz Çıkmazı Sokak ve Sırça Çıkmazı Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Karadere Mahallesi'ne, Ören Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesi Atatürk Caddesi ve Atatürk (Cami) mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi, Ulupınar Mahallesi, Büyükeceli Mahallesi, Koçaşlı Mahallesi, Sipahili Mahallesi, Yanışlı Mahallesi ve Çavuşlar Mahallesi Taşdemir mevkisine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Mut ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Sokak, Güllük Mahallesi İmar Sokak'a 09:00-17:00 saatleri arasında, Doğancı Mahallesi Örs Sokak'a, Güllük Mahallesi İmar Sokak'a 09:00-15:30 saatleri arasında; Silifke ilçesi Balandız Mahallesi'ne, İmamuşağı Mahallesi, Akdere Mahallesi, Işıklı Mahallesi, Yeşilovacık Mahallesi, Hırmanlı Mahallesi ve Uşakpınarı Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Tozkoparan Zahit Mahallesi, Fahrettin Paşa Mahallesi, Çağlayan Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 09:00-13:00 saatleri arasında, Mantaş Mahallesi'nde 09:30-17:30 saatleri arasında, Gülek Mahallesi'noe10:00-13:00 saatleri arasında, Aladağ Mahallesi, Cırbıklar Mahallesi, İncirgediği Mahallesi ve Kumdere Mahallesi'nde10:00-18:00 saatleri arasında, Yeşilevler Mahallesi 4304 Sokak, 4305 Sokak, 4307 Sokak ve 4314 Sokak'a 09:00-17:00 saatleri arasında, Halitağa Mahallesi, Akarsu Mahallesi, Kelahmet Mahallesi, Ağzıdelik Mahallesi, Çatalca Mahallesi, Çayboyu Mahallesi, Baharlı Mahallesi, Reşadiye Mahallesi veAlifakı Mahallesi ile Şahin Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda 7:30-15:30 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Uzunkaş Mahallesi'nde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(ADN-Y)

30.04.2017 09:32:33 TSI
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