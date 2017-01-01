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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de elektrik kesintisi

30 Nisan 2017 Pazar, 09:25
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde çarşamba günü kesintisi uygulanacak.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Çarşamba günü, Düziçi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ne 09:00-12:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Kalaycılar Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi'ne13:00-17:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ADN-Y)

30.04.2017 09:33:57 TSI
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