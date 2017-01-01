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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Yozgat'ta konferans verdi

30 Nisan 2017 Pazar, 09:25
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Yozgat'ta konferans verdi
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Yozgat'ta konferans verdi

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kadim Söyleşiler' programının bu ay ki konuğu Prof. Dr. Ramazan Ayvallı oldu.
Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuk olan İhlas Vakfı Başdanışmanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı'nın yanı sıra Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Başkan Yardımcıları Talip Karslıoğlu ve Şahin Kılınçaslan ile vatandaşlar katıldı.
Gıybet, kul hakkı, adalet gibi konular üzerinde konferans veren Prof. Dr. Ayvallı, hadis ve örneklerle katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladı.
Yozgat ile hukukunun çok eskilere dayandığını söyleyen Prof. Dr. Ayvallı, 2 sene boyunca Yozgat'ta görev yaptığını açıkladı. Ayvallı, " Benim hayatımın en mühim seneleri Yozgat'ta geçti. Yozgat'ı ve Yozgatlıları çok seviyorum. 1980'li yıllardaki Yozgat ile şimdiki Yozgat arasında çok fark var. Belediye Başkanımız ve yardımcıları Yozgat'a hizmet eden kıymetli insanlar. Onlar için dualarımızı artırıyoruz" dedi.
(BMG-GF-Y)

30.04.2017 09:34:41 TSI
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