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Şefaatli TSO yeni projeler için ORAN'dan bilgi aldı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Şefaatli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Ulusoy, oda faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için hazırladıkları projeler hakkında ORAN Kalkınma Ajansı'ndan bilgi aldı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret eden Şefaatli TSO yetkilileri, burada ajans destekleri ve hazırladıkları projelere ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

Şefaatli'de yeni girişimcilerin, yeni fikirlerle kendi işini kurmaları için uygulamalı girişimcilik eğitimlerine öncülük ettiklerini hatırlatan TSO Başkanı Ulusoy, oda faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi sebebiyle proje hazırladıklarını söyledi. Ulusoy, "ORAN Kalkınma Ajansı'nın sağladığı destekleri oda bünyesinde ilçemizin istifadesine sunmak için çeşitli proje ve çalışmalarımız var. Bununla ilgili ORAN Kalkınma Ajansı ile sürekli istişare halindeyiz. İlçemizin ekonomik ve sosyal gelişimi adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

(BMG-GF-Y)



30.04.2017 09:57:04 TSI

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