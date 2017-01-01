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AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Vural'dan 1 Mayıs Mesajı



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Başkan Vural mesajında " Emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Bu gün işçinin ve emekçinin alın terinin kutsal olduğunu bir kez daha hatırladığımız çok özel günlerden birisidir. Sevgili Peygamberimiz 'İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz' şeklinde buyurarak dinimizde de işçi ve emeğe ne kadar değer verildiği gösterilmiştir.

15 yıllık AK Parti Hükumeti zamanında hangi sektörde olursa olsun, çalışan ve üreten, emek harcayan işçilerimizin çalışma koşulları, gelirleri ve kişisel hakları iyileştirilmiş ve iyileştirilmeye devam edilmektedir. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ilgili bakanlıklarla birlikte eş zamanlı olarak çalışarak işçilerimizin haklarını korumak ve çalışma şartlarını iyileştirmek için çalışmaktadır. Üretim ve İstihdam oranlarına baktığımızda ülkemiz son 15 yılda büyük bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin paydaşları arasında en büyük pay işçilerimizindir. Onlar sayesinde bu kalkınma ve üretim sağlanmıştır.

Daha iyiye ulaşmak için, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak rakamlara ulaşmasını sağlayacak olan, başta üretim olmak üzere tüm sektörlerde çalışan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlar, bu önemli günün barış, kardeşlik ve huzur ortamında kutlanmasını temenni ederim" dedi.

(ARV-AT-Y)



30.04.2017 10:15:45 TSI

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