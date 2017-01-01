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Van heyeti Ankara Lojistik Üssü'nde incelemelerde bulundu



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VAN (İHA)  Van Valisi İbrahim Taşyapan ve Milletvekili Beşir Atalay'ın da aralarında bulunduğu Van heyeti, Ankara Lojistik Üssü'nde incelemelerde bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına katkıda bulunması öngörülen 'Van Lojistik Üssü' projesinin hayata geçirilmesi amacıyla aralarında Van Valisi İbrahim Taşyapan ve Milletvekili Beşir Atalay'ın da bulunduğu heyet, Ankara Lojistik Üssü'nde incelemelerde bulundu. Çeşitli toplantılara katılmak üzere Ankara'da bulunan Vali İbrahim Taşyapan, Milletvekili Beşir Atalay, 23. Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer, DAKA Genel Sekreter Vekili Halil İbrahim Güray, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu ve bazı STK temsilcileri ile birlikte Kahramankazan ilçesindeki "Ankara Lojistik Üssü"nde incelemelerde bulundu. İlk olarak Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ve Başkan Yardımcısı Hakan Bezginli ile bir toplantı gerçekleştiren heyet, daha sonra Ankara Lojistik Üssü'nün kuruluş aşaması ile yönetim modeli hakkında bilgiler aldı. Van'a kurulması planlanan lojistik üssünün alt ve üst yapı çalışmaları hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantının ardından Vali Taşyapan ve beraberindeki heyet, 700 bin metrekare alan içerisinde, akıllı bina konseptiyle inşa edilen 4 blok ve 260 modüler ofisten oluşan merkezi gezdi. Merkez hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra buradan ayrıldı.

(EKİP-ŞAK-ATL-SÜ-Y)



30.04.2017 10:20:27 TSI

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