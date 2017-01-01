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Başkan Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi

30 Nisan 2017 Pazar, 10:12
Başkan Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi
Başkan Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede 97/2 tertip birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarıyla yemekte bir araya geldi.
Adile Baysal Kültürevinde düzenlenen programa, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Alaylar Cami İmamı Hüsamettin Günay ve asker adayları katıldı.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, analar çocuklarını, babalar yiğitlerini güle oynaya askere gönderdiği sürece vatan topraklarının bölünemeyeceğini söyledi. Vatani görevinin yerine getirmek üzere kışlalarına gidecek olan gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tutal, "Bu milleti birileri tarih boyunca test etti, etmeye de devam ediyor. Ama şunu unuttular, bu millet tarih sahnesine çıktığı günden itibaren vatanını, milletini, bayrağını, namusunu korumak için askerlik yapmıştır" dedi.
Her şeyin gönüllülük esasına göre yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, "Bu esasa göre yapıldığından dolayı bu millet 3 kıtaya yayılmış ve değerlerini taşımıştır. Bu gönüllük hali hala artarak devam ediyor. Her ne kadar askerlik zorunlu bir görev olarak görülse de sizlerin gözlerine baktığım zaman, sizlerin eğlence ile gülerek, oynayarak hazırlık yaptığınızı görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bu zorlu ve mukaddes görevi yapacak ne bir millet vardır, nede böyle bir milletin evlatları vardır. Ancak bunu geçmişte bizler yaptık. Bu günde sizler yapıyorsunuz. Bundan dolayı sevgili gençler sizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Birileri çıldırıyor, birileri kuduruyor gençler, niye gülerek, eğlenerek düğün coşkusuyla, sırtımızda bayraklarla davulla, zurnayla askere gidiyor diye. Bu ruh devam ettiği sürece ne batısı, ne Amerika'sı, ne onların uşağı olan PKK'sı, PYD'si adı ne olursa olsun bu millete hiç kimse diz çöktüremez ve diş de geçiremez. Hiçte bir şey yapamaz. Köylerde, kasabalarda, şehir merkezindeki bu asker eğlencelerini oynayarak askere giden gençleri iyi görmeleri lazım. Bunun için bu ruhu devam ettirelim. Bizim kutsal olan iki değerimiz vardır. Biri altında gölgelenebileceğimiz bayrağımız diğeri de hayatımıza rehber olan ilahi mesaj olan kitabımız Kuran'dır. Bunun için biz size iki hediye hazırladık. Kutsal olan bayrağımıza sahip çıkmak.. Bir diğeri de hayatımıza yön veren kitabımız Kur'ana sahip çıkmak. Bu hediyelerimizi kabul buyurun. Bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Güle oynaya nasıl gidiyorsanız, aynı duygularla tekrar kendi vatanınıza memleketinize, anne, babalarınıza geriye dönebilmeyi rabbim nasip etsin diye dua ediyorum. Bu kutsal görevinizi Allah kabul etsin, yolunuz ve bahtınız açık olsun arkadaşlar" diye konuştu.
Program sonunda Başkan Tutal, programa katılan Mehmetçiklerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İB-AH-Y)

30.04.2017 10:21:27 TSI
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