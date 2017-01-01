30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Afad ekipleri, Hizanda kayıp genci arıyor

30 Nisan 2017 Pazar, 10:19
Afad ekipleri, Hizanda kayıp genci arıyor
Afad ekipleri, Hizanda kayıp genci arıyor

(Fotoğraflı)

BİTLİS (İHA) - Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bitlis'in Hizan ilçesinde kayıp olan sara hastası gencin arama çalışmalarına katıldı.
Geçtiğimiz günlerde Hizan ilçesinde, kayıp olan sara hastası 19 yaşındaki İbrahim Arslan'ın arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişinin katıldığı arama çalışmalarına Van AFAD Müdürlüğü ekipleri de insan kokusuna duyarlı dedektör köpekle bölgede arama faaliyetlerine katıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)

30.04.2017 10:28:10 TSI
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