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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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AK Partili Milletvekillerden ilçelere teşekkür ziyaretleri

30 Nisan 2017 Pazar, 10:26
AK Partili Milletvekillerden ilçelere teşekkür ziyaretleri
AK Partili Milletvekillerden ilçelere teşekkür ziyaretleri

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ve Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Doganhisar, Ilgın, Kadınhanı ve Sarayönü ilçelerine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Sarayönü ziyaretinde referandum süreci boyunca tüm merkez ve taşra teşkilatlarında titizlikle çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, her zaman olduğu gibi tüm enerjileri ve heyecanlarıyla, yeni ve önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, yeni ve önceki dönem il ve ilçe yönetim kurulu mensupları, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ve gönüllüler ile sahaya indiklerini belirtti. Esas meselenin ülkenin bekası, istikrarı, istikbali ve istiklali olduğunu kaydeden Erdoğan, halkoylamasının kazananı milletin iktidar olacağı bu yeni sistemi yüzde 51,41 ile onaylayan aziz milletin olduğunu söyledi. Sabırla ve azimle daha güçlü bir Türkiye için emek sarfeden kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle davasına ve reisine sahip çıkan tüm gönüldaşlara minnettar olduğunu vurgulayan Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'a, ilçenin sorunlarıyla yakından ilgilendiği ve doğalgaz müjdesindeki gayretleri için teşekkür edildi.
(US-AH-Y)

30.04.2017 10:35:21 TSI
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