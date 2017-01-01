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Kepez'de çocuk parkları yenileniyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede bulunan parkların daha konforlu hale gelmesi için çocuk oyun grupları ve yürüyüş yollarına kauçuk malzeme döşüyor.

Antalya'nın en fazla yeşil alan miktarına sahip merkez ilçesi Kepez'de rekor sayıda artan semt parkları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından daha konforlu hale getiriliyor.

Çocuk oyun gruplarının, paten pistlerinin ve yürüyüş yollarının bulunduğu bazı parklarda gerçekleştirilen çalışmalarla, yumuşak dolgu malzemesi olan SBR kauçuk döşenerek daha kaliteli bir yaşam sunuluyor. Kepez'de bulunan semt parklarında vatandaşların hem daha rahat yürüyüş yapabilmesi, hem de çocukların beton zeminde yaşayabileceği olası tehlikelerin önüne geçmek amacıyla, yeni zemin malzemeleri kullanılıyor. Yerin yapısını yumuşak bir hale getiren kauçuk malzeme, binlerce insanın adım attığı semt parklarının kalitesini de artırıyor.

Beton ile teması keserek daha yumuşak bir zemin oluşturan malzeme, ilk olarak Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na 700 metrekare, Ünsal Mahalle Parkı'na 250 metrekare ve Kepezpark Varsak'a 350 metrekare olmak üzere toplamda bin 300 metrekare alana uygulandı. Güvenli bir ortam oluşturan malzemenin döşendiği parklarda vatandaşlar çocuklarını güvenle özgür bırakırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bölgede bulunan yedi parka daha aynı uygulamayı sürdürüyor.

Gülveren Mahallesi'nde 320 metrekare, Teomanpaşa Mahallesi'nde 212 metrekare, Altınova Orta Mahallesi'nde 260 metrekare, Barış Mahallesi'nde 300 metrekare, Ünsal Mahallesi'nde 167 metrekare, Gündoğdu Mahallesi Engelli Parkı'na 550 metrekare ve Nayla Atay Parkı'na 210 metrekare olmak üzere toplamda yedi semt parkına daha 3 bin 319 metrekare daha kauçuk malzeme döşemesi gerçekleştirilecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, park ve bahçeler personeliyle sürdürdükleri bu çalışmalarla, ilçenin daha modern ve konforlu bir imaj kazanmasını amaçladıklarını ifade etti.

(SÇ-SÇ-Y)



30.04.2017 10:46:48 TSI

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