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Muratpaşa'dan 1 Mayıs ikramiyesi



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi 675 işçi, memur ve sözleşmeli personeline 794 bin 940 TL ikramiye ödemesi gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, pazartesi günü kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi 399 memur, 246'sı işçi ve 30'u sözleşmeli personel statüsünde bulunan 675 çalışına ikramiye ödemelerini gerçekleştirdi. 794 bin 940 TL tutarındaki ikramiyeler 1 Mayıs öncesi çalışanların banka hesaplarına yatırıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi çalışanları olarak toplumun mutluluğu için döktükleri alınteriyle eve ekmek götürdüklerini belirterek, "Bu alınteri, Muratpaşa Belediyesi'ni birçok alanda parmakla gösterilen bir noktaya taşıdı. Tüm mesai arkadaşlarımın ikramiyelerini huzur ve mutluluk içinde harcamalarını diliyorum" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



30.04.2017 10:50:37 TSI

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