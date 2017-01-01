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Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı projesinin ilk etap çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yıllardır birçok tarihi olaya ev sahipliği yapan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanı ve çevresini adına yakışır hale getirecek Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi Düzenleme Projesi'ne kazmayı vurdu. Mevcut meydanı bir buçuk katı büyütecek proje, görsel kirlilik yaratan bölümleri yaşam alanına dönüştürürken, yeni seyir teraslarıyla Antalyalıları Kaleiçi ve Akdeniz'le buluşturuyor.



Havuz ve dükkanlar yıkıldı

Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından hazırlanan proje kapsamında ilk olarak hediyelik eşya satışı yapılan virane haldeki dükkanların yıkımı gerçekleştirdi ve alan düzleştirildi. Tophane Çay Bahçesi ile dükkanların arasında kalan alandaki havuzlar da kaldırıldı. Bölgedeki çalışma mevcut ağaçların tamamı korunarak devam ediyor. İş makinelerinin çalışma yaptığı alanın çevresi brandalarla kapatılarak, yaya ve araç trafiğine zarar gelmesini önlendi.



Meydan büyüyecek

Projede, Atatürk Anıtı, Tophane Çay Bahçesi ve Cumhuriyet Meydanı'nın özgün yapısı korunuyor. 4 bin 700 metrekarelik mevcut meydan, atıl alanlar kullanılarak, batıda dükkanların bulunduğu alana ve güneyde AKEV Çay Bahçesi'ne doğru 2 bin metrekare daha büyütülüyor ve 6 bin 700 metrekareye çıkıyor. Birçok etkinlik, miting ve kutlamaya ev sahipliği yapan meydan, büyüyen Antalya'nın ihtiyacına cevap verecek şekilde genişliyor.



Yaşam alanına dönüşecek

Anıtlar Kurulu tarafından onaylanan Yeni Cumhuriyet Meydanı Projesi ile meydandan ve insan sirkülasyonundan kopuk halde bulunan Tophane Çay bahçesinin arkasındaki kirlilik yaratan dükkanlar kaldırılıyor ve genişletilen meydanın altına alınıyor. Buradaki mevcut ağaçların tamamı korunuyor. Açığa çıkan 3 bin 500 metrekarelik bu alan teraslama yapılarak, meydan ve Cumhuriyet Caddesi ile ilişkili hale getiriliyor. Kademeli seyir terasları ile vatandaşların denizi izleme imkanı bulacağı bu alan, yemyeşil peyzajı ile Antalyalıların uğramadan gidemeyecekleri bir yaşam alanına dönüştürülüyor.



Tophane korunuyor

Projede, Antalya tarihinin önemli bir parçası olan Tophane Çay Bahçesi korunurken, meydanın güneyindeki Kaleiçi bağlantısını sağlayan bölüm, meydanın bir parçası olarak seyir terasına dönüştürülüyor ve insanların Kaleiçi ve denizin doyumsuz manzarasını izlemesi sağlanıyor. Projede Cumhuriyet Meydanı'nın tamamı, Başkan Menderes Türel'in ilk döneminde Valilik binasını yıkılması sonucu meydana dahil edilen bölümle bütünlük arz edecek şekilde yeşil diyabaz ve andezit taşlarla kaplanıyor. Hareketli ve renkli LED ışıklandırma sistemiyle donatılacak meydan, akşamları ayrı bir güzelliğe bürünecek. Atıl alanları işlevsel hale getirerek, hem meydanı genişletmeyi hem de Antalyalıları Kaleiçi ve Akdeniz'le buluşturmayı amaçlayan Antalya Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi Düzenlemesi'nin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

(SÇ-SÇ-Y)



30.04.2017 10:56:49 TSI

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