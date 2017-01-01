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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çanakkale'de tatil yoğunluğu

30 Nisan 2017 Pazar, 10:53
Çanakkale'de tatil yoğunluğu
Çanakkale'de tatil yoğunluğu
- Feribotlar aralıksız çalışacak

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş hafta sonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle feribotların saatsiz olarak sefer yapacağını duyurdu.
GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, "Çanakkale, 1 Mayıs'ın hafta sonu ile birleşmesiyle yoğun bir tatil haftası yoğunluğu yaşarken GESTAŞ olarak bu yoğunluğu, sefer sayılarımızı katlayarak eritiyoruz. 29 Nisan 2017 Cumartesi günü (dün) olduğu gibi bugün de (30 Nisan 2017 Pazar) Ada ve Boğaz hatlarımızda saatsiz ve ek seferler gerçekleşecektir" denildi.
Buna göre; Gelibolu-Lapseki hattında saat 05.00 itibariyle, yoğunluk azalana kadar seferler saatsiz olarak yapılacak. Çanakkale-Eceabat hattında ise seferler saat 17.30'dan itibaren saatsiz olarak devam edecek. Çanakkale-Kilitbahir hattında da seferler, yoğunluk azalana kadar saatsiz olarak yapılacak.
Geyikli-Bozcaada hattında seferler saat 11.00'den itibaren karşılıklı olarak iki kıyıdan saat başı olarak yapılacak. Kabatepe-Gökçeada hattında ise gün içerisinde oluşan yoğunluğa göre ek seferler planlanacak ve duyurusu yapılacak.
(GD)

30.04.2017 11:01:16 TSI
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