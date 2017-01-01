30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Geleceğin mühendisleri ödülle Göl'e döndü

30 Nisan 2017 Pazar, 11:05
Geleceğin mühendisleri ödülle Göl'e döndü
Geleceğin mühendisleri ödülle Göl'e döndü

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Göl Ortaokulu öğrencileri Ankara'da ODTÜ Gelişim Vakfı Özel Ortaokulu tarafından düzenlenen "2. Ulusal Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor" isimli yarışmada üçüncü oldu.
Okul Müdürü Savaş Avcı Maarif Hareketi kapsamında katıldıkları yarışma hakkında bilgi vererek, "Bu yarışmanın amacı öğrencilerin fen, matematik, temel mühendislik bilgilerini kullanarak tasarım yapmaları ve günlük hayat problemi çözmelerini sağlamaktır. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz STEM metodunu esas alan bir yarışma. Fen bilimleri öğretmenimiz İrfan Gümüş öncülüğünde STEM metodunu iki yıldır okulumuzda uyguluyoruz. İki yıldır da bu yarışmaya katılıyoruz. Bu yarışma kaybedeni olmayan bir yarışma. Öğrencilerin yarışmaya hazırlanırken edindikleri tecrübeler, kazandıkları beceriler, burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen onlarca öğrencinin tasarımlarını görmeleri, öğrenciler paylaşımda bulunmaları onlara en büyük ödül aslında" dedi.

"Hızı aşma, yoldan çıkma"
Üçüncülük ödülünü alan öğrencileri kutlayan ve yarışma hakkında ayrıntılı bilgi veren Avcı, "Bu seneki tema 'Hızı aşma, yoldan çıkma.' Öğrencilerden her biri 1 m uzunluğunda 12 adet doğrusal parça tasarlamaları, bu parçaları kurayla belirlenecek olan 60-100 cm yüksekliğindeki başlangıç noktasından başlayarak yine kurayla belirlenecek olan 5-8 m uzunluğundaki hedefe ulaşacak bir parkur kurmaları, voleybol topunun bu parkuru 10 saniyede tamamlaması istendi. Hem TEOG'a hazırlanan hem de bir aydır yoğun bir şekilde bu yarışmaya hazırlanan öğrencilerimiz Özlem Koca, Nimet Coşkun, Pınar Kalmış'ı ve öğretmenimiz İrfan Gümüş'i başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca teknik desteklerinden ötürü Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Nurullah Tok'a ve marangoz Osman Vural'a teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
(ACİ-SLH)

30.04.2017 11:14:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vezirköprü'yü çizdiler
YEREL

VEZİRKÖPRÜ'YÜ ÇİZDİLER
GÜNCELLEME 2 - Samsun'da cami inşaatında çökme: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME 2 - SAMSUN'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Samsun'da Oyuncak Müzesi kurulacak
YEREL

SAMSUN'DA OYUNCAK MÜZESİ KURULACAK
Samsun'da &quot;Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu&quot;
YEREL

SAMSUN'DA "HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME SEMPOZYUMU"
Samsunspor yeni stadını basına tanıttı
YEREL

SAMSUNSPOR YENİ STADINI BASINA TANITTI
Alaçam Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu
YEREL

ALAÇAM TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURULU
GÜNCELLEME - Samsun'da cami inşaatında çökme: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Samsun'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
Kızılırmak Deltası'nda bahar hareketliliği
YEREL

KIZILIRMAK DELTASI'NDA BAHAR HAREKETLİLİĞİ
Samsun'da cami inşaatında çökme: 3 ölü, 3 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA CAMİ İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Samsun Valisi Şahin:
YEREL

SAMSUN VALİSİ ŞAHİN:
EN ÇOK OKUNANLAR
Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?
SAĞLIK

İŞTE KİLOYA GÖRE VÜCUDUN SU İHTİYACI...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 110 bin dolarlık otomobile 4 ton para verdi!