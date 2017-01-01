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Geleceğin mühendisleri ödülle Göl'e döndü



(Fotoğraflı)



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Göl Ortaokulu öğrencileri Ankara'da ODTÜ Gelişim Vakfı Özel Ortaokulu tarafından düzenlenen "2. Ulusal Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor" isimli yarışmada üçüncü oldu.

Okul Müdürü Savaş Avcı Maarif Hareketi kapsamında katıldıkları yarışma hakkında bilgi vererek, "Bu yarışmanın amacı öğrencilerin fen, matematik, temel mühendislik bilgilerini kullanarak tasarım yapmaları ve günlük hayat problemi çözmelerini sağlamaktır. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz STEM metodunu esas alan bir yarışma. Fen bilimleri öğretmenimiz İrfan Gümüş öncülüğünde STEM metodunu iki yıldır okulumuzda uyguluyoruz. İki yıldır da bu yarışmaya katılıyoruz. Bu yarışma kaybedeni olmayan bir yarışma. Öğrencilerin yarışmaya hazırlanırken edindikleri tecrübeler, kazandıkları beceriler, burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen onlarca öğrencinin tasarımlarını görmeleri, öğrenciler paylaşımda bulunmaları onlara en büyük ödül aslında" dedi.



"Hızı aşma, yoldan çıkma"

Üçüncülük ödülünü alan öğrencileri kutlayan ve yarışma hakkında ayrıntılı bilgi veren Avcı, "Bu seneki tema 'Hızı aşma, yoldan çıkma.' Öğrencilerden her biri 1 m uzunluğunda 12 adet doğrusal parça tasarlamaları, bu parçaları kurayla belirlenecek olan 60-100 cm yüksekliğindeki başlangıç noktasından başlayarak yine kurayla belirlenecek olan 5-8 m uzunluğundaki hedefe ulaşacak bir parkur kurmaları, voleybol topunun bu parkuru 10 saniyede tamamlaması istendi. Hem TEOG'a hazırlanan hem de bir aydır yoğun bir şekilde bu yarışmaya hazırlanan öğrencilerimiz Özlem Koca, Nimet Coşkun, Pınar Kalmış'ı ve öğretmenimiz İrfan Gümüş'i başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca teknik desteklerinden ötürü Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Nurullah Tok'a ve marangoz Osman Vural'a teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

(ACİ-SLH)



30.04.2017 11:14:31 TSI

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