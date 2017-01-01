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Bici bici tatlısı tezgahlardaki yerini aldı



Ahmet Kaya

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da havaların ısınmasıyla yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından bici bici tezgahlardaki yerini aldı.

Kaselerin içine, küp küp doğranmış pişmiş nişastanın üzerine rendelenmiş buz, pudra şekeri, kırmızı gıda boyalı şurup dökülüp sunulan bici bici, ayrıca müşterilerin isteğine göre muz, çilek ve kivi gibi meyve parçacıklarıyla da servis edilebiliyor.

Rendelenmiş buz ile serinleten bici bici, havaların ısınmasıyla en çok tercih edilen tatlılar arasında yerini alıyor.

Şanlıurfa'da talep gören bici biciye her yaştan vatandaş ilgi gösteriyor. Güzel görünümü, hoş kokusu ve lezzeti ile daha önceden tatmayanların da merak ettiği bici bici tatlısının kasesi, 3 liradan satılıyor.

(BB-OE-Y)



30.04.2017 11:15:29 TSI

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