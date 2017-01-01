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Vezirköprü'yü çizdiler

30 Nisan 2017 Pazar, 11:08
Vezirköprü'yü çizdiler
Vezirköprü'yü çizdiler

(Fotoğraflı)

Adnan Aci
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde alt yapısını Vezirköprü Ankara Platformu'nun yaptığı belediye öncülüğünde gerçekleşen "1. Vezirköprü Sanat Çalıştayı" etkinlikleri çerçevesinde yerli ve yabancı ressamlar ilçeyi tablolara çizdiler.
Belediye tarafından içenin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla yapılan çalıştaya 20 yerli ve yabancı ressamın katıldığı, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel değerlerini de araştıran ressamların izlenimlerini ve ilçenin güzelliklerini tablolara yansıttı. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen sergi açılışına İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, öğretmenler, öğrenciler ve ressamlar katıldı. Sergilenen 40 adet tabloda, ilçenin tarihi mekanları, doğal güzellikleri, el sanatları ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı bildirildi. Çalıştay kapsamında ressamların çalışmalarına koordinatörlük yapan Erkan Ulaşır, ilçeyi ressamlara adım adım gezdirdiklerini, ilçenin tablolara çizildiğini, yapılan bu çalışmanın ilçenin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını belirtti. Serginin protokol tarafından açılmasından sonra sergi gezilerek tablolar tek tek değerlendirildi. Ressamlar tarafından Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'e çizdikleri portresi hediye edildi.
Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, amaçlarının ilçenin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini sanatını ön plana çıkarmak olduğunu belirterek, sanat çalıştayının her yıl yapılacağını açıkladı.
İç Mimar ve Ressam İbrahim Akıncı teması Vezirköprü olan ve ilçeyi tüm değerleriyle yansıtan tablolar çizdiklerini, ilçenin gerçekten çok önemli değerlere sahip olduğunu ifade ederek, ilçe kültürünü tanıma fırsatı bulduklarını ve ilçe halkını gerçekten çok sevdiklerini, izlenimlerini ve gördüklerini tablolara yansıttıklarını söyledi.
(ACİ-SLH)

30.04.2017 11:17:42 TSI
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