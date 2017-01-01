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Hızlı tren hattına 4 adet araç alt geçidi yapılıyor



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KONYA (İHA) - Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren güzergahında 7 adet yaya alt geçidini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, 4 adet araç alt geçidinin yapımını sürdürüyor. Kısa süre içinde tamamlanacak araç alt geçitleri yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren güzergahında 4 adet araç alt geçidinin yapımını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2004 yılından bu yana şehre 81 adet araç ve yaya alt ve üst geçidi kazandırdıklarını belirterek, ihtiyaç olan bölgelere yatırımların devam ettiğini söyledi. Stratejik noktalarında trafik akışının kesintisiz olarak sağlanması için çok sayıda köprülü kavşak yaptıklarını, böylece şehir merkezindeki trafik sorununu önemli ölçüde çözdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, yapımı devam eden Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında 7 adet yaya alt geçidini tamamladıklarını, 4 adet araç alt geçidinin devam ettiğini belirtti. Başkan Akyürek, yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak 4 adet araç alt geçidinin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete gireceğini dile getirdi.

(US-AH-Y)



30.04.2017 11:31:30 TSI

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