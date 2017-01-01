30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hızlı tren hattına 4 adet araç alt geçidi yapılıyor

30 Nisan 2017 Pazar, 11:23
Hızlı tren hattına 4 adet araç alt geçidi yapılıyor
Hızlı tren hattına 4 adet araç alt geçidi yapılıyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren güzergahında 7 adet yaya alt geçidini tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, 4 adet araç alt geçidinin yapımını sürdürüyor. Kısa süre içinde tamamlanacak araç alt geçitleri yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren güzergahında 4 adet araç alt geçidinin yapımını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2004 yılından bu yana şehre 81 adet araç ve yaya alt ve üst geçidi kazandırdıklarını belirterek, ihtiyaç olan bölgelere yatırımların devam ettiğini söyledi. Stratejik noktalarında trafik akışının kesintisiz olarak sağlanması için çok sayıda köprülü kavşak yaptıklarını, böylece şehir merkezindeki trafik sorununu önemli ölçüde çözdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, yapımı devam eden Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında 7 adet yaya alt geçidini tamamladıklarını, 4 adet araç alt geçidinin devam ettiğini belirtti. Başkan Akyürek, yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak 4 adet araç alt geçidinin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete gireceğini dile getirdi.
(US-AH-Y)

30.04.2017 11:31:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Milletvekillerden ilçelere teşekkür ziyaretleri
YEREL

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERDEN İLÇELERE TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ
Kütükcü, 4 fuardan oluşan Konya Endüstri Zirvesini ziyaret etti
YEREL

KÜTÜKCÜ, 4 FUARDAN OLUŞAN KONYA ENDÜSTRİ ZİRVESİNİ ZİYARET ETTİ
Meram Gençlik Meclisi'nden &quot;Ahlak&quot; konferansı
YEREL

MERAM GENÇLİK MECLİSİ'NDEN "AHLAK" KONFERANSI
Başkan Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN TUTAL, ASKER ADAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası
YEREL

GENÇLER KULÜPLER TÜRKİYE HALTER ŞAMPİYONASI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Kulu'da 'İyi Tarım Uygulaması' toplantısı yapıldı
YEREL

KULU'DA 'İYİ TARIM UYGULAMASI' TOPLANTISI YAPILDI
&quot;Emeğinizi Ödüllendirin&quot; yarışma sonuçları belli oldu
YEREL

"EMEĞİNİZİ ÖDÜLLENDİRİN" YARIŞMA SONUÇLARI BELLİ OLDU
Beyşehir'de eğitim yatırımları devam ediyor
YEREL

BEYŞEHİR'DE EĞİTİM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR
UNİKOP Patent 2017'de 123 buluş sergilendi
YEREL

UNİKOP PATENT 2017'DE 123 BULUŞ SERGİLENDİ
NEÜ &quot;Beş Şehir&quot; yolcularını ağırladı
YEREL

NEÜ "BEŞ ŞEHİR" YOLCULARINI AĞIRLADI
Konya'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

KONYA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Konya'da otomobil yön levhası direğine çarptı: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA OTOMOBİL YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Susuz kalan vücutta hangi belirtiler olur?
SAĞLIK

İŞTE KİLOYA GÖRE VÜCUDUN SU İHTİYACI...

 1
  • 2 Ünlü oyuncu makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 110 bin dolarlık otomobile 4 ton para verdi!