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Diyarbakır Bilfen Okulları'nın sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bilfen Okulları'nda ücretsiz tam burslu eğitim gören milli sporcu Amine Akçakmak, Kahramanmaraş'ta yapılan Okullararası Karate Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu. Amine Akçakmak, daha önce elde ettiği başarılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almıştı.

Akçakmak'ın hocası Ahmet Yazar elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Diyarbakır Bilfen Okulları ve Karakoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Karakoç'a teşekkür etti. Yazar, "Sayın Ekrem Karakoç spora ve sporcuya destek veriyor, imkan sağlıyor. Bunun sonucunda okulumuzda tam burslu ücretsiz eğitim gören birçok sporcumuz başarıdan başarıya koşuyor. Amine Akçakmak da bu sayede Türkiye üçüncüsü oldu. Başarılarımızı artırarak sürdürmek istiyoruz" dedi.



Spora ve sporcuya destek

Milli sporcu Amine Akçakmak ise, "Okulum ve kentim adına çok mutluyum. Elde ettiğim bu başarıyı bana her zaman destek olan ve ücretsiz tam burslu okuma imkanı sağlayan sayın Ekrem Karakoç'a armağan ediyorum. Benimle birlikte çok sayıda sporcuya tam burslu ücretsiz eğitim imkanı sağladığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ekrem Karakoç da Amine Akçakmak'ın başarısından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Karakoç, "Kentimizin ve bölgemizin gençliğine değer ve destek vermeyi görev olarak kabul ediyoruz. Maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.



1 Mayıs kutlaması

Karakoç, ayrıca 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Karakoç, "1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Ülke olarak birlik ve beraberliğe, dayanışmaya fazlasıyla ihtiyacımızın olduğu bir dönem yaşıyorum. Ümit ediyorum ki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kardeşliğimizin daha da pekişmesine vesile olur" dedi.

(İHA-MP-Y)



30.04.2017 11:39:49 TSI

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