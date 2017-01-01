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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Emekli diş hekiminin 40 yıllık motor tutkusu

30 Nisan 2017 Pazar, 11:37
Emekli diş hekiminin 40 yıllık motor tutkusu
Emekli diş hekiminin 40 yıllık motor tutkusu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir etkinliğe katılan 71 yaşındaki emekli diş hekimi Kamil Engin, katılımcıların ilgi odağı oldu. 40 yıllık motorcu olduğunu anlatan Engin, motor tutkusunun kendisini gençleştirdiğini söyledi.
Edremit Körfez Motosiklet Kulübü üyesi olan Kamil Engin, 40 yıldan bu yana motor kullandığını anlattı. Herkese motor kullanmayı tavsiye ettiğini anlatan 2 çocuk ve 2 torun sahibi Kamil Engin, "Motor kullanmak çok heyecan verici. Ancak kurallara uymak lazım. Motor kullanan mutlaka kask takmalı, özel elbisesi ve yeleği olmalı. Aksi halde motor kullanmak otomobilden 13 kat daha tehlikeli. Kulübümüzde 136 üye bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz oluyor. Ben bütün etkinliklere katılıyorum" dedi.
(FT-MA)

30.04.2017 11:46:23 TSI
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