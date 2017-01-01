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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yabancı konuklar için Türk yemekleri gecesi düzenlendi

30 Nisan 2017 Pazar, 11:41
Yabancı konuklar için Türk yemekleri gecesi düzenlendi
Yabancı konuklar için Türk yemekleri gecesi düzenlendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kente gelen yabancı konuklar onuruna, Necmi Temizel Spor Tesislerinde Geleneksel Türk Yemekleri resepsiyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ile birlikte katıldığı yemekte konuklarla tek tek ilgilendi, sohbet etti.
Büyükşehir Belediyesi Necmi Temizel Spor Tesisleri'nde, 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kente gelen yabancı konuklar onuruna Geleneksel Türk Yemekleri resepsiyonu düzenlendi. Düzenlenen yemeğe, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Yılmaz Gençoğlu, Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, meclis üyeleri, daire başkanları ile büyükelçi, konsolos ile birlikte yabancı ülkelerden gelen konuklar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuklarla tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Manisa'nın tanıtımı için büyük fayda
477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Manisa'nın tanıtımı açısından büyük fayda sağladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin amacı, barış kardeşlik ve kültürel işbirliğinin gelişimine katkı sağlamaktır. Konuklarımız, Manisa'yı beğendiler. Onların yüzlerinin gülüyor olması bizleri derinden mutlu ediyor. En iyi şekilde karşılayarak, misafirperverliğimizi gösterdik. Konuklarımız festivalimize katılım göstererek, şeref verdiler" diye konuştu.
(SC-Y)

30.04.2017 11:50:25 TSI
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