30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Çocuklar doyasıya eğlendi

30 Nisan 2017 Pazar, 11:53
Çocuklar doyasıya eğlendi
Çocuklar doyasıya eğlendi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Tarihi Pazar yerinde çocuk şenliği düzenlendi. Çok sayıda çocuk şenliğe katılırken palyaçolar eşliğinde güzel bir gün geçiren çocukların keyiflerine diyecek yoktu.
Yukarı mahalle pazarı içerisinde bazı firmaların sponsorluk desteğiyle gerçekleşen çocuk şenliğine katılım oldukça yüksek oldu.
Bazı palyaçolar, çocukların yüzlerini boyarken, bazı palyaçolar da çocuklarla birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.
Balonların ve çeşitli oyuncakların hediye edildiği çocuklar doyasıya bir gün geçirdi.
Sabah erken saatlerde başlayan çocuk şenliği akşam saatlerine kadar devam ederken, çocuklarını şenliğe getiren anne babalar ise, benzer aktivitelerin sayısının arttırılmasının gerekli olduğunu söyledi.
(TT-AY)

30.04.2017 12:02:57 TSI
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