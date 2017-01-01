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Yonca yetiştiriciliği konulu panel düzenlendi



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır Üniversitesinde yonca yetiştiriciliği ve bitki koruma sorunlarını içeren bir panel düzenlendi.

Karaağaç Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen panelde konuşan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yonca yetiştiriciliği ve bitki koruma sorunları konusunda panel düzenlemenin yerinde bir çalışma olduğunu ifade etti.

Rektör Alma, panelin organize edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Bünyamin Yıldırım'ın oturum başkanlığı yaptığı panelde, Doç. Dr. Süleyman Temel yonca yetiştiriciliği ile ilgili bilgi verdi.

Panele Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu'na bağlı Iğdır Şubesi Konsolosu Behbud Gadalı, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(ET-AA-Y)



30.04.2017 12:03:09 TSI

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