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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Akar, 1 Mayıs'ı kutladı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:06
Akar, 1 Mayıs'ı kutladı

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, tüm işçilerin 1 Mayıs Dünya Emek ve Dayanışma Günü kutladı.
Akar, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri olduğunu belirterek, Türkiye'de ilk kez AK Parti iktidarında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kabul edildiğini ve resmi tatil olarak ilan edildiğini kaydetti. Geçmişte 1 Mayıslara hep üzücü olayların damgasını vurduğunu ifade eden Akar, "Milletimizin bizi iktidara taşıdığı günden bu yana emekçilerimizin, tüm çalışan kesimin yanında olduk, emekçilerimizin sorunlarını kendi meselemiz olarak gördük. Sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla istişare halinde sorunların çözümü için çalıştık bundan sonra da çalışacağız. Bizler, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Tüm işçiler toplumsal barışa, insanlarımız arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine, güvenli bir gelecek için, hukukun hakim olduğu bir anlayışla ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin daha bayındır, kalkınmış, üretken hale gelmesinde emekçi kardeşlerimizin alın teri ve emeği vardır. En büyük temennimiz, 1 Mayıs gününün, her türlü tahriklerden, taşkınlıklardan uzak, emek ve dayanışma kavramlarına yakışır, bayram ve şenlik havasında, dostça, kardeşçe ve omuz omuza kutlanmasıdır. 1 Mayıs, şiddetin, kavganın, çatışma ve gerginliğin günü değil, birliğin, barışın, kardeşliğin, demokrasinin günü olmalıdır. Tüm işçi kardeşlerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi.
(İHA-MP-Y)

30.04.2017 12:15:14 TSI
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