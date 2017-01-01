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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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İlk Adım Köprüsünde genişletme çalışması başladı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:33
İlk Adım Köprüsünde genişletme çalışması başladı
İlk Adım Köprüsünde genişletme çalışması başladı

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesinde yer alan İlk Adım Köprüsü genişletilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik akışını rahatlatacak projeleri uygulamaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında dar yollar ve köprüler genişletilerek trafiğin rahatlaması sağlanıyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi'nde yer alan İlk Adım Köprüsünde genişletme çalışmaları başladı. İlk Adım Köprüsünde başlatılan çalışmalar kapsamında bir yandan aplikasyon ölçümleri yapılırken diğer yandan da fore kazık uygulaması için hazırlık yapılıyor. Yeni köprü Salim Dervişoğlu Caddesi'ne çıkış yönünde hizmet verecek. 17 metre uzunluğunda yapılacak olan betonarme köprü, 13 metre genişliğe sahip olacak. Eski köprü giriş olurken yeni köprü çıkış olarak kullanılacak. Çalışmada 250 metreküp dolgu çalışması yapılacak.
(İG-RFK-Y)

30.04.2017 12:42:22 TSI
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