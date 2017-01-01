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Kahta'da "Endülüs Havzası" paneli düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitimle Diriliş Derneği tarafından, "İslam Medeniyeti Havzalarından Endülüs" paneli düzenlendi.

Eğitimci Mehmet Ali Çetin'in yönettiği panele, konuşmacı olarak Eğitimci Bilal Akgül ve Eğitimci Fuat Yılancı katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Mehmet Ali Çetin, İslam medeniyetinin oluşum sürecinin Medine'de başladığını, Emevilerle yükseliş dönemine girdiğini, Abbasiler ve Endülüs'te zirve noktasına ulaştığını dile getirdi.

Endülüs Havzası ile ilgili genel bir çerçeve çizen Eğitimci Bilal Akgül, Endülüs'ün 711 ile 1492 yılları arasında Müslümanlar tarafından yönetildiğini, burada muazzam bir medeniyet inşa edildiğini, bundan dolayı da 9. yüzyılın Doğu Müslümanlarının yüzyılı, 10. Yüzyılın ise Batı (Endülüs) Müslümanlarının yüzyılı olarak kabul edildiğini söyledi.

Eğitimci Akgül, "Kütüphanesinin zenginliği kişilerin 'elit' kabul edilmesinin ölçütü olarak görülmüştür. Şahsi kütüphanelerdeki kitap sayısının 400 binlerle ifade edilmesi, nerede ise her mahallede zengin kütüphanelerin oluşturulması bu anlamda dikkate değerdir. İlim erbabı için kurulan kitap çarşıları meşhurdur. Buraya dünyanın dört bir tarafından gelen kitaplar ve kitap meraklıları için bir buluşma mekanı haline gelmiştir" dedi.

Endülüs'te birçok bilim adamının yetiştiğini burada temsili olarak İbn Hazm, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunan Eğitimci Fuat Yılancı, "İslam aleminde itikadi görüşleri ayrıntılı bir şekilde inceleyip eleştiren önemli bir alim olarak kabul edilir. İbn Hazm'a göre Kelamcılar, Kur'an ve sünnetin yanı sıra mantık ve felsefe bilmediklerinden itikadi esasları kanıtlamada ve savunmada yetersiz kalmışlardır. O'na göre itikadi konularda felsefe ve mantık bilmek şarttır. Tüm hayatını fikri ve siyasi mücadelelere veren İbn Hazm, inandığı değerler uğruna hapse atılmış ve büyük sıkıntılara katlanmış, eserleri gözleri önünde yakılmasına rağmen fikirlerinden asla ödün vermemiştir. İbn Hazm 72 yaşında bu alemden göç etmiştir" dedi.

Panel, soru cevap ile sona erdi. METEM Konferans Salonunda düzenlenen panele, akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

(HT-AHM)



30.04.2017 12:43:09 TSI

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