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Kahta MYO öğrencilerine ziyafet eğimi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulu öğrencileri okulda almış oldukları eğitimi uygulamak amacıyla Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi mutfağında yemek yaparak servis yaptı.

Kahta MYO Turizm ve Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri okulda almış oldukları yemek yapma, müşteriye servis açma ve hijyen eğitimini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Öğrenciler, eğitim kapsamında ziyafete katılacak olan kişi sayısına göre yemeklerde kullanılacak malzemeleri temin etti. Ön yemek, ara yemek, salata ve çeşitli içecekler hazırlarken diğer öğrenciler ise restorandı servise uygun hale getirdi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yemek ve içecekler restoranda çıkarılarak müşteri konumunda ki öğrencilere servis edildi.

Öğrencilerin hazırlamış oldukları yemeklerin yenilmesinin ardından hijyen eğitimi kapsamında mutfak ve bulaşıkların hijyen kurallarına göre temizlenmesiyle eğitim programı sona erdi.

Turizm ve Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Mahir Serdar Yılmaz, turizm sektöründe kalifiye elemanın yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Sektörün ihtiyaçlarına göre ülkemizin yetişmiş personel ihtiyacını karşılayabilmesi ve kalifiye eleman ihtiyacını giderebilmek amacıyla böyle bir çalışma düzenledik. Öğrencilerimize vermiş olduğumuz pratik eğitimi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi aşçılık mutfağı ve restoranında uygulama imkanı bulduk. Burada öğrencilerimiz okul öğretmenlerinden İsa Üstün'ün gözetiminde yemek yaparak servis yapma fırsatına sahip oldular. Umarım öğrencilerimiz için faydalı olmuştur. Sektörde kendilerini iyi mevkilerde bulabilmemiz için bu tür faaliyetlerimizin devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

(HT-AHM)



30.04.2017 12:47:16 TSI

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