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Bilinçli aileler Zeka Oyunlarını tercih ediyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - Zeka ve Akıl Oyunları Mağaza Müdürü İlke Çelen, bilinçli ailelerin, özellikle de çocuğunun gelişimine önem veren annelerin, cep telefonu, tablet yerine zeka oyunlarını tercih ettiğini aktardı.

Teknoloji ile birlikte çocukların oyun tercihleri de değişti. Aileler yüksek fiyatlarla aldıkları oyuncaklar, çocukları kısa bir süreliğine mutlu ediyor. Daha sonra ya bozulan ya da çocuğun gözünde değerini kaybeden oyunların yerine zeka oyunlarını tavsiye eden Çelen, kendi çocuğu üzerinden örnekler verdi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan mağazaya çocuğunu büyütürken rastladığını ve hayran kaldığını anlatan Çelen, "Çocuğumuzu kucağımıza aldığımız ilk günden itibaren sağlıklı bir zihin ve beden gelişimi için tüm anneler gibi ben de yoğun bir çaba sarf ettim. Bir çocuk yetiştirmenin zorluklarını, heyecanını, sevincini en iyi anneler bilir. Yine anneler bilir ki, bir çocuk demek geleceğimizdir. Sadece neslimizi devam ettirmek değil bizden aldıkları gelenekleri, kültürü de bir sonraki nesle aktaran çocuklarımızdır. Çocuklarımız, yarının öğretmeni, mühendisi, bilim adamı, edebiyatçısı, ressamıdır. Onların geleceğimizde hangi yerde duracağına, geleceğimizi nasıl şekillendireceklerine aslında biz karar veriyoruz. Daha doğrusu yetiştirme tarzlarımız karar veriyor. Bu yüzden annelik sadece çocuğun bakımını üstlenmek değil aynı zamanda çocuğumuza vizyon çizebilmektir. Kendi kızım Şebnem'i büyütürken rastladığım Zeka Oyunları Mağazası'na o kadar hayran kalmıştım ki. Çocuğumun gelişim dönemine denk gelen bu rastlantı, benim ve çocuğumun hayatında birçok değişikliği de beraberinde getirdi" dedi.

Kızı Şebnem'in artık tablet ve bilgisayar yerine zeka oyunları ile vakit geçirdiğini ifade eden Çelen, "Çocuğumun oyun ihtiyacını kolay geldiği için genellikle tabletle, bilgisayarla karşıladığımı Zeka Oyunları Mağazasıyla tanışınca anladım. Çocuğumun gelişimine katkısı olan bu kadar zeka oyununun varlığından bile haberdar değildim. Çocuğum için birkaç zeka oyunu alarak tanıştığım mağazanın artık bir çalışanı olmaktan çok mutluyum. Sonra gördüm ki çocuğuna önem veren birçok anne de arayışta. Ben yalnız değilmişim. Şimdi tüm annelerimize çocuklarını yetiştirirken kullanacakları zeka oyunlarını ben tavsiye ediyorum. Birkaç yıl öncesine kadar Eskişehir'de bulunmayan bu çok değerli oyunları üç yıldır mağazamızdan temin eden yüzlerce velimiz var. Birçok çocuğumuzun gelişim döneminin son üç yılına birlikte tanıklık ediyoruz. Bizim oyunlarımızla büyüyorlar. Tabletle, telefonla değil. Çocuklarımızın son dönemlerde teknolojiye mahkum bırakılmasında ailelerimizin büyük sorumluluğu var. Ne yazık ki birçok ailemiz çocuğunun telefonu açıp kapatmasını, oyun oynamasını bir zeka göstergesi sayıyor. Bu durumu övünerek anlatıyor. Çocuklar da bunun bir başarı olarak görülmesinden, takdir edilmesinden dolayı teknolojiye bağımlı hale geliyor. Sonrasında teknolojiyi bıraktırmaya çalışsalar da artık bu imkansızlaşıyor" şeklinde konuştu.

"Anne babaların telefonları genellikle çocukların oyun ihtiyacını karşılamaktan öteye geçmiyor" diyen İlke Çelen, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu yanlış teknoloji bağımlılığının yerine koyulacak alternatif en iyi seçenek Zeka Oyunları. Cep telefonları, tabletlerin, televizyonun yerine zeka oyunlarıyla oynayan çocuklar, toplum içinde hemen fark ediliyor. Zeka oyunlarıyla büyümenin farkını bizim kadar anneler de fark edebiliyor. Zeka oyunları; ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirmesine, aile bağlarının güçlendirilmesine, çocuğumuzun zihinsel gelişimine katkısını bizzat fark etmiş bir anne olarak, tüm annelerimize tavsiyem şudur, Çocuğunuzun geleceğini siz şekillendirebilirsiniz. Bunu yaparken de zeka oyunlarını hayatlarına dahil edebildiğimiz ölçüde sorgulayan, düşünme ve anlama becerisi gelişmiş, problemlerle mücadele edebilen, zorluklar karşısında yılmayan, azimli ve kararlı, zeki, okul hayatında başarılı, ufku geniş bireyler yetiştirebilirsiniz. 'Çocuğum televizyonu kapat!' demek yerine bir zeka oyununu çıkarıp 'Hadi oynayalım' demek çok şeyi değiştirecektir. Zeka oyunları konusundaki deneyimlerimizle tanışmak isteyen annelerimizi mağazamıza bekliyorum."

(MSY-AŞ-Y)



30.04.2017 12:47:48 TSI

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