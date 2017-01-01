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Akidzadeler Kayseri'ye geldi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi birbirinden güzel kültür sanat etkinliklerini Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir Tiyatrosu'nda "Akidezadeler" adlı oyun sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri ünlü oyuncuların rol aldığı "Akidezadeler" adlı oyunla devam etti. Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Nejat Uygur'un yazdığı ve Yıldırım Beyazıt'ın yönettiği oyunda Cengiz Küçükayvaz, Soner Karvan, Seher Terzi gibi oyuncular yer aldı.

Oyunda, İstanbul'un köklü ve önemli ailelerinden Akidezadeler'in ekonomik sıkıntıya girmesi ve bu çerçevede gelişen komik olaylara yer verildi.

(AÖ-Y)



30.04.2017 12:52:46 TSI

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