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Başkan Yılmaz, "Kozlu'nun yükselişi sürüyor"



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Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu İlçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçedeki projeler ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Kozlu revaçta. Kozlu'nun yükselişi sürüyor" dedi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçedeki yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Kozlu Deresi ıslah projesini anlatan Başkan Yılmaz, Kozlu'ya yakışır bir projenin hayata geçeceğini ifade etti. Yılmaz, "DSİ Bölge Müdürlüğü ve genel müdürlüğünden onayımız çıktı. İhsaniye ve Kozlu deresini komple ıslahı ile ilgili bakanlıktan da onay çıktı. Şu anda drenaj için ihalesi yapılacak. Üzerinde köprüleri olan gezi yolları olan, korkulukları olan, peyzajı olan bir çalışma olacak. Derede atık ve koku, kötü görüntü olmayacak. O yapıldıktan sonra Kozlu deresi çok güzel bir yer olacak. Yaklaşık 50 milyon lira bir maliyeti var. Kozlu'ya bir seferde gelmiş en yüksek bedelli bir yatırım olacak" dedi.



İçme suyu projesi

İlçede daha kaliteli içme suyu için 10 milyon liralık bir yatırımın hayata geçeceği müjdesini de veren Başkan Yılmaz, "İçme suyu projemizin 12 Mayıs günü ihalesi yapılacak. İhalesi İlbank'ta yapılacak. Kozlu'ya daha kaliteli su, kayıp kaçak önlenerek bir çalışma olacak. İçerisinde depolarımızın bakım ve onarımları da var. Yeni depo çalışmaları var. Su kesintilerini azaltmaya yönelik çalışmalar da var. Kayıp kaçak olan suyu da tesisimize aldığımızda Kozlu'nun barajdan pek su ihtiyacı kalmayacak. O da 10 milyon 200 bin liralık bir yatırım. İnşallah o da yakın zamanda hayata geçip Kozlu'ya daha güzel bir hizmet olacak. İnsanın birinci yaşam kaynağı su. Ona çok önem veriyoruz. Çeşmeden akan suyu daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Güzel bir şehir girişi havası vermeye çalışacağız"

İlçe merkezindeki bulvar çalışmalarını da hatırlatan Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçe girişinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de yapacağı çalışmayı anlattı. Yılmaz, "Çarşı içerisinde bulvar düzenlemelerimiz olacak. Kozlu girişi ve belediye sarayına kadar bir bulvar düzenlemesi olacak. İhalesi yaptık. Yer teslimi için de Karayollar Bölge Müdürlüğü'nün Kozlu girişinde viyadük ve kavşak çalışması var. Proje aşaması var. İnşallah yakın zamanda o proje de hayata geçtiğinde eş zamanlı çalışma yapmak istiyoruz. O çalışmayı da beraber yaparak Kozlu girişinden itibaren yapılacak çalışmayla güzel bir şehir girişi havası vermeye çalışacağız" diye konuştu.



5 milyon liralık enerji yatırımı

Enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve doğalgaz çalışmalarına da yer veren Başkan Kerim Yılmaz, "5 milyon liralık bir yatırım var. Enerji nakil hatlarının yer altına alınması, trafoların yenilenmesi gibi çalışmalar var. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yakında onlar da çalışmalara başlayacak. Kozlu'da yüksek düzeyde doğalgaz çalışması var. Mahallelerde ve çarşı içerisinde asfaltlama çalışması yapacağımızdan şu anda Kozlu'da altı ekiple birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Doğalgaz firmasına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



"Üniversite gençliğine sosyal donatılar yapacağız"

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür eden Başkan Kerim Yılmaz, üniversitenin başarısına dikkat çekti. Üniversite gençliğine sosyal donatı alanları yapacaklarını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversite kenti olmamızdan dolayı orada ihtiyaç var. Sosyal donatı alanlarına ihtiyaç var. Kozlu İncirharmanı kampüsünde TTK'ya ait yerleri hizmet alanı olarak istedik. Üniversite gençliğine vererek sosyal donatılar yapacağız. Çarşı içerisinde öğrencimizi gezdirmeyi düşünüyoruz. 2012 yılındaki BEÜ'nün mezuniyet törenini Kozlu'da yapmıştık. Öğrenci sayısını o zaman rektör bey 27 binlere çıkacağını söylemişti. O zaman da duygulanmıştık. Üniversite kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anda 2018 hedeflerinin 40 bin olduğunu duyduk. Çok mutlu etti bizi. Zonguldak üniversite kentidir. Üniversite demek ilim, bilim yuvası demek, kültür demek, sanat demek. Yakın zamanda rektör bey bizi toplantıya çağırdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra üniversitemizden ne kadar çok faydalanabiliriz. Çalışmalarımız olacak."

(OA-OA-Y)



30.04.2017 13:00:24 TSI

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