Çamlıca Okullarında okuma bayramı

MALATYA (İHA) - Çamlıca Okulları tarafından okuma bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe okul yetkilileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Çamlıca Okulları Müdür Yardımcısı Ferdi Polat, çocukların ve okumanın önemine dikkat çekerek, "Her çocuk bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir başlangıçtır. Her çocuk bizim için yaşama sevincidir, bir sonraki adım için tatlı bir telaş ve gelecekteki büyük başarıların ilk adımıdır. Okumanın, yazmanın her türlü beceri ile donanmanın ve tüm birikimleri göstermenin ilk mutluluğudur. Çocukların telaşı başka, velilerimizin heyecanı başka, öğretmenlerimizin gururu ise bambaşkadır. Bugün bayramdır, velilerimiz, öğrencilerimiz ve bütün öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Polat'ın konuşmasının ardından etkinliğe geçildi. Şiir okuma ile başlayan etkinlikte özellikle 'Fatih Sultan Mehmed' oyunu izleyenler tarafından büyük alkış alırken, etkinlik sonunda öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.

30.04.2017 13:02:51 TSI

