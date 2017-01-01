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Kütahya'da Siyer-i Nebi yarışması



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Müftülüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Siyer-i Nebi Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Ahmet H. Nayir, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Feyzullah Gayret, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, "Gençlerimizin yer aldığı her program bizler için değerli çünkü Hz. Muhammed'e ilk iman edenlere baktığımızda Hz. Ali, Sa'd bin Ebu Vakkas, Zeyd bin Harise, Hz. Osman, Bilal-i Habeşi, Medine'ye gidenlerin hicret yolculuğuna baktığımızda yine yanında gençleri görüyoruz. Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiğinde, Kabe-i Muazzama'nın gölgesinde eda ettiği ilk cemaat namazına baktığımızda yine yanında gençleri görüyoruz. Biz bugün O'nun izindeyiz. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

İrfan Yücel'in 'Peygamberimizin Hayatı' adlı kitabının kaynak olarak alındığı yarışmanın birinciliğini KYK'ya bağlı Tiri Müjgan Sultan Öğrenci Yurdu ile Hezar Dinari Öğrenci Yurdu paylaşırken, yarışmanın üçüncüsü Zafertepe Öğrenci Yurdu oldu.

İki yurdun da birinci gelmesi sebebiyle kura çekilmemesi talebinde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, "İki birinciyi de birinci sayalım. Adını da şöyle koyalım; kızlarımızın birincileri, erkeklerimizin birincileri. Birinci için belirlenen miktar iki gruba da verilsin, onların da gönlünü almış olalım" dedi.

Siyer-i Nebi Yarışması'nda birinciliği paylaşan Tiri Müjgan Sultan Öğrenci Yurdu ile Hezar Dinari Öğrenci Yurdu'na 500 TL, yarışmanın üçüncüsü Zafertepe Öğrenci Yurdu'na ise 100 TL ödül verildi.

Öğrencilere ödülleri ve hediyeleri Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile protokol üyeleri tarafından verildi.(EFE)



30.04.2017 13:04:25 TSI

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