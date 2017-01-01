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Söke'nin tarihi Rum mahallesinde yangın paniği



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde tarihi Rum evlerinin bulunduğu mahalledeki metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 06.00 sıralarında Söke'nin tarihi Rum evlerinin bulunduğu Kemalpaşa Mahallesi Gündoğdu Caddesindeki metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, Söke ilçe merkezinin tamamını duman kapladı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekipleri, metruk binaya ancak demir kapıyı kırarak girebildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürdü. Çevredeki tarihi binalara sıçramadan söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MB-Y)



30.04.2017 13:18:05 TSI

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