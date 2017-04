YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sanayici Merhum Kamil Şerbetçi rahmetle anılıyor

Sanayici Merhum Kamil Şerbetçi rahmetle anılıyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) eski Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Şerbetçi vefatının 19. yıl dönümünde anılıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yayımladığı anma mesajında, 1990-1998 yılları arasında Sanayi Odasının başkanlığını yapan rahmetli Kamil Şerbetçi'nin gazi şehrin ve ülkemizin gelişmesine hizmet eden çok değerli bir işadamı olduğunu belirtti.

Gaziantep sanayisinin mihenk taşlarından olan Kamil Şerbetçi'nin 2 Mayıs tarihinde aramızdan ayrıldığını hatırlatarak, rahmetle ve minnetle anan Konukoğlu, Şerbetçi'nin örnek kişiliğine, girişimci özelliğine ve başarılı iş hayatına vurgu yaptı.

Konukoğlu, emaneti olan başkanlık görevini layıkıyla yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Gaziantep sanayisine büyük katkı sağlamış, vizyonuyla şehrin gelişimine yön vermiş değerli bir işadamıydı. Onun mirasını devam ettirmeyi görev bildik. Bugün Türkiye'nin en önemli ekonomik şehirlerden birisi olan Gaziantep emin adımlarla hedeflerine ilerlemektedir. Başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe çıkarma kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Saygın kişiliğiyle her zaman hayırla yad edeceğimiz kıymetli büyüğümüz Kamil Şerbetçi'yi aramızdan ayrılışının 19. yılında bir kez daha rahmetle anar, Şerbetçi Ailesi başta olmak üzere tüm yakınlarına, çalışanlarına ve sanayi camiamıza başsağlığı dileklerimi iletirim" ifadelerini kullandı.

