30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Türel'den 1 Mayıs mesajı

30 Nisan 2017 Pazar, 13:27
Türel'den 1 Mayıs mesajı
Türel'den 1 Mayıs mesajı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Antalya'nın hizmetkarı, işçisi olarak ben de bir emekçiyim ve bu itibarla belediye başkanlığı görevi benim için otel çalışanları, otobüs şoförleri, temizlik işçileri, serada çalışan emekçilerden farklı bir görev değildir" dedi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın bütün işçilerinin, emekçilerinin, çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 1 Mayısın 1981 yılında resmi tatil olmaktan çıkarıldığını hatırlatan Türel, "1 Mayısın 2009 yılından itibaren yeniden bayram olarak kutlanması milletimizin işçi haklarına verdiği değerin teyidi olmuştur. Bu güzel ve anlamlı bayramın ismine yakışır bir dayanışma ve kardeşlikle kutlanmasını temenni ediyorum. Antalya turizmin ve tarımın başkenti olmuşsa, şüphesiz ki bu başarıyı işçisine, çalışanına borçludur. Antalya'nın hizmetkarı, işçisi olarak ben de bir emekçiyim ve bu itibarla belediye başkanlığı görevi benim için otel çalışanları, otobüs şoförleri, temizlik işçileri, serada çalışan emekçilerden farklı bir görev değildir. Halka hizmette belediye başkanı ile belediye çalışanı arasında bir farkın olmadığını, her çalışanımızın belediye başkanını temsil ettiğini her zaman ifade etmişimdir."
Türel şöyle devam etti:
"İnsan için kendi çalışmasından başka şey yoktur, yani insan emek ve gayretinin neticesinden başka bir şey elde edemez hükmünden hareketle çalışmayı ibadet gibi görüyor ve çalışanın hakkını kutsal sayıyoruz. Belediye başkanlığı görevimde ilk icraatlarımdan birisi işçi ve çalışanlarımızın daha önce verilmemiş haklarını vermek olmuştur. Turizm çalışanlarına sosyal konut projemiz TOKİ işbirliğiyle başlamış bulunmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi her zaman Antalya'nın emekçilerinin yanında olacaktır. Kadın, erkek, genç yaşlı bütün emekçilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
(SÇ-SÇ-Y)

30.04.2017 13:36:22 TSI
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