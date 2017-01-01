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Uşaklı Aşçılar 2. Gastronomi Buluşmasında

30 Nisan 2017 Pazar, 13:31
Uşaklı Aşçılar 2. Gastronomi Buluşmasında
Uşaklı Aşçılar 2. Gastronomi Buluşmasında

(Fotoğraflı)

Bayram Keleş
UŞAK (İHA) - Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Beykent Üniversitesinin düzenlediği 2. Gastronomi Buluşması'na katıldı. Yöresel lezzetlerin sunumunun yapıldığı organizasyonda Uşak da yerini aldı.

Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Demir konuyla ilgili olarak şunları söyledi; " İstanbul Beykent üniversitesinde 2. düzenlenen gastoronomi buluşmasına Uşak ili adına derneğimize gelen davet üzerine biz de katılım sağladık. Uşak yöre yemekleri geleceğin genç yıldızlarına uygulamalı eğitimle tanıtıldı. Her gittiğimiz platformlarda genç şeflere yöre mutfağını uygulamalı eğitimle anlatıyoruz. Uşak yöremize ait yaklaşık 40 yemeğimizi gelen konuklara ikram edildi birbirinden tanınmış gurmelerinde bulunduğu gastronomi buluşmasında Uşak mutfağı gelen misafirlerden tam not aldı .
Uşak'a ait yöresel yemekler her platformda tanıttığımız gibi Beykent Üniversitesinin düzenlediği etkinliğe de birçok Uşak yemeği ile katıldık. Uşak'ımızın tarhanasını getirdik, hamursuzu, döndürmemizi, keşkeği, alacateneyi gastronomi öğrencilerine tanıttık. Ayrıca gelen misafirlerimize tarhana ve keşkek ikramı yaptık." dedi
(BK-MB-Y)

30.04.2017 13:40:53 TSI
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