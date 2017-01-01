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Başkan Albayrak: "Emekçilerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde en büyük güç olmuştur"



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "En kutsal değer olan emeğin ve alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı 1 Mayıs, ülkelerin kalkınmasında, büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan emekçi çalışanlarımız için 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak kabul edilmiştir. Emekçilerimiz, toplumun her kesiminde bedenini ve beyin gücünü kullanarak sorumluluk anlayışı içerisinde fedakarca çalışarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinde en büyük gücü olmuştur. Bu nedenle emekçilerimizin çalışma koşullarının istenilen düzeye ulaşması ve hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri çok önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, çalışanların ve emekçilerin her zaman yanında olduğumuzu belirterek, en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde tüm işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(HLD-SO-Y)



30.04.2017 13:45:01 TSI

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