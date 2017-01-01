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Mersinli muhtarların Çanakkale gezisi sona erdi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Kara Savaşlarının 102. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği ziyaretlerin son gününde Anamur, Erdemli ve Gülnar ilçelerinin muhtarlarını Çanakkale'ye götürdü.

Gezi programının son gününde Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı, Sargı Yeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı ve Çanakkale Simülasyon Merkezi başta olmak üzere Tarihe Saygı Parkı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kesikdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği gibi Çanakkale'nin tarihi mekânlarını gezen muhtarlar, tarihin izlerini yerinde görürken, duygu dolu anlar yaşadı.

4 gün süren Çanakkale gezisinin ilk gününde Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinin muhtarları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz eşliğinde Çanakkale'yi gezerken, ikinci gününde Silifke, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinin muhtarları, üçüncü gününde Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinin muhtarları Çanakkale'yi görme fırsatı buldu.

Gezinin son gününde ise Anamur, Erdemli ve Gülnar ilçelerinden geziye katılan muhtarlar, ecdatlarının yazdığı Çanakkale destanının izlerini taşıyan yerleri gezerken, adeta tarihi tekrar yaşadı. Gezi programı kapsamında dört gün boyunca yaklaşık 700 Mersinli muhtar Çanakkale'yi gezme fırsatı buldu.

"İlkleri yaşıyorum"

Çanakkale'yi gezerken gördüğü tarihi yerler karşısında oldukça duygulandığını söyleyen Erdemli ilçesi Yüksek Mahallesi Muhtarı Fatih Rüştü Yılmaz, "Bizim için canını veren ve bu vatanı bize armağan eden ecdatlarımıza da minnet ve şükran duyuyoruz. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip de çıkacağız zaten" dedi.

Çanakkale'ye ilk kez gelen ve tarihi yerleri gören Anamur ilçesi Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman ise, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum. Şu an ilkleri yaşıyorum. İlk kez uçağa bindim ve ilk kez Çanakkale'ye geldim. Gezerken de çok duygulandım. Burada yatan şehitlerimiz bizler rahat edelim diye canlarını verdiler. Onların emanetine sahip çıkmamız gerekiyor. Bize bu vatanı canları pahasına hediye eden tüm şehitlerimizin mekânları cennet olsun" diye konuştu.

Gezi esnasında Şehitler Abidesi önünde hatıra fotoğrafı çektiren muhtarlar, ecdatlarının şehit olduğu toprakları görmelerine olanak sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti.

(HSK-Y)



30.04.2017 13:47:05 TSI

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