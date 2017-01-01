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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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DÜ Halk Oyunları ekibi Türkiye birincisi oldu

30 Nisan 2017 Pazar, 13:42
DÜ Halk Oyunları ekibi Türkiye birincisi oldu
DÜ Halk Oyunları ekibi Türkiye birincisi oldu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Halk oyunları ekibi, 16 üniversitenin katıldığı yarışmada Türkiye birincisi oldu.
DÜ Halk Oyunları ekibi Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Nisan'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler arası Halk Oyunları Türkiye Stilize dal final yarışmalarında 16 üniversite arasında Türkiye birincisi oldu. DÜ Halk Oyunları ekibi antrenörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin, ekibiyle gurur duyduğunu belirterek, önümüzdeki yarışmalarda da başarılı sonuçlar almak istediklerini kaydetti.
(İHA-MP-Y)

30.04.2017 13:50:45 TSI
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