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Şehir magandaları terör estirdi: 3 yaralı



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavga sonucu iki kişi bıçak ve silahla ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erzurum merkez Yakutiye ilçesi Cennet Çeşme caddesinde meydana geldi. S.A. ve Z.Ç. isimli şahıslar arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan S.A. diğer araçta bulunan Z.Ç. ve H.B. isimli şahıslara tabancayla kurşun yağdırdı. S.A.'nın yanında bulunan bir diğer şahıs da H.B.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerinde kanlar içerisinde kalarak ağır yaralanan H.B. ve Z.Ç., ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtilirken kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DA-AA-Y)



30.04.2017 13:50:53 TSI

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