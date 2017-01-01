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Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 12.'si 2 Mayıs'ta Başlıyor

30 Nisan 2017 Pazar, 13:44
Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 12.'si 2 Mayıs'ta Başlıyor
Uluslararası Tiyatro Festivali'nin 12.'si 2 Mayıs'ta Başlıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin 11 yıl önce Kayseri'deki liselerin katılımıyla başlattığı ve sonrasında uluslararası boyut kazandırdığı Türkiye'de ilk ve tek olan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 2 Mayıs Salı günü başlıyor. Tiyatro Festivaline bu yıl 28 okul katılacak.
Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nin 12'incisi 2 Mayıs Salı günü tüm okulların katılımıyla yapılacak olan kortejle başlayacak. 2-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan festivale yurt dışından Kıbrıs, Azerbaycan, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten de 8 ekip katılacak. Kayseri'nin yanı sıra Ankara, İzmir, İstanbul, Konya, Eskişehir ve Ordu ile yurt dışından toplam 28 okulun katılacağı festival boyunca Şehir Tiyatrosu'nda her gün 14.00 ve 20.00 saatlerinde olmak üzere iki ayrı oyun sahnelenecek. Festival 20 Mayıs'ta yapılacak olan ödül töreniyle sona erecek.
Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'ne bugüne kadar 11 yılda 313 okul katıldı. Festival kapsamında sergilenen oyunları yaklaşık 250 bin kişi izledi. Festivalde yaklaşık 5 bin öğrenci oyuncu veya teknik ekip olarak görev aldı.
(AÖ-Y)

30.04.2017 13:53:00 TSI
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