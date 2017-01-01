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Başkan Atilla: Halka en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz



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DİYARBAKIR (İHA) - Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Büyükşehir Belediyesinin halka en iyi hizmeti sunmak için çalıştığını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Atilla, Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesinde makam aracıyla giderken kendisine selam veren vatandaşlarla görüşmek için aracını durdurdu. Başkan Atilla, çay ocağında vatandaşlarla çay içip sohbet etti, belediyeden taleplerini sordu.



"Halkımızın fikirleri çok değerlidir"

Büyükşehir Belediyesinin halkın refahı için çalıştığını belirten Atilla, "Vatandaşlarımızla bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Halkımızla sohbet ettiğimizde hem sorunlarını dinliyoruz hem de şehrimiz için güzel ne yapabiliriz, bunu istişare ediyoruz. Halkımızın fikirleri çok değerlidir. Büyükşehir Belediyesi halka en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor" dedi.



"Diyarbakır'a yakışır hizmetler yapılıyor"

Vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında çalışıyor. Başkanımızın göreve başlamasıyla Diyarbakır'a yakışır hizmetler yapılmaya başlandı. Başkanımıza, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



30.04.2017 13:53:39 TSI

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