İHA Gaziantep Bölge Müdürlüğü toplantısı Adıyaman'da yapıldı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Nisan ayı toplantısı Adıyaman'da gerçekleştirildi.
Toplantıya İHA Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın ile Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Arslantaş, Malatya İl Temsilcisi Cahit Özçelik, Şanlıurfa İl Temsilcisi Şinasi İnan ile muhabirler katıldı.
İHA'nın Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis illerinde son bir ay içerisinde yürüttüğü çalışmalar değerlendirildiği toplantıda Mayıs ayı planlaması da hazırlandı.
(CK-SD-AOA-Y)
30.04.2017 13:56:42 TSI
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