YEREL HABERLER / BİNGÖL HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fiziksel engelli çocuğa tekerlekli sandalye yardımı

Fiziksel engelli çocuğa tekerlekli sandalye yardımı

(Fotoğraflı)

Sinan Atan

BİNGÖL (İHA)  Bingöl'de bir dernek fiziksel engelli 12 yaşındaki çocuğa tekerlekli sandalye yardımında bulundu.



Bingöl Genç Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği (Genç- Der), 12 yaşındaki fiziksel engelli Şehabettin Ekelik'e tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Genç-Der üyesi Tekin Mahmutoğlu aileyi evinde ziyaret ederek sandalyeyi Ekelik'in kullanması için ailesine teslim etti. Tekerlekli sandalye sürprizi ile karşılaşan Ekelik'in yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. Hane halkıyla bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Mahmutoğlu, dernek olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

(SA-CK-Y)



30.04.2017 13:56:50 TSI

NNNN

