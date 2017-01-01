30 NİSAN 2017
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İl Genel Meclisi üyesi Bedrettin Çakıcı toprağa verildi

30 Nisan 2017 Pazar, 13:49
İl Genel Meclisi üyesi Bedrettin Çakıcı toprağa verildi
İl Genel Meclisi üyesi Bedrettin Çakıcı toprağa verildi

(Fotoğraflı)

Halil İbrahim Ataman
ARDAHAN (İHA) - Posof İl Genel Meclisi üyesi Bedrettin Çakıcı, köyünde toprağa verildi.
Geçirdiği beyin kanaması sonucu Erzurum'da tedavi gören Posof İl Genel Meclisi Üyesi Bedrettin Çakıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası olan Çakıcı'nın cenazesi Posof Hükümet Konağı önünde kılınan cenaze namazından sonra köyü olan Yeniköy'de toprağa verildi.
Cenaze namazına Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan mülki idare amirleri, parti yöneticileri, eski ve yeni siyasiler, ilçelerin kaymakamları da cenaze namazına katıldı.
(HİA-AA-Y)

30.04.2017 13:57:24 TSI
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