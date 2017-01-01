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Didimli elektrikçilerin sorunları tartışıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen toplantıda odaya kayıtlı elektrikçilerin sorunları ele alındı.

Toplantıda konuşan AYDEM Didim İşletme Şefi Oğuzhan Altınçöp, son dönemde yürürlüğe giren elektrik tesisat yönetmeliğindeki değişikliklerin alışıla gelmiş tesisat yöntemleri ile uyuşmadığı dile getirdi. Binalarda onaylanan proje ile uygulanan projelerin birbirine uymadığı ve yönetmeliklere aykırı olduğu dile getiren Altınçöp, AYDEM tarafından geçiş sürecinde inisiyatif kullanılarak yapılan tadilat benzeri uygulamaların artık kabul edilmeyeceği, bundan sonra standartlara uymayan ve geri dönüşü mümkün olmayan imalatların ve tesisatlara abonelik verilmeyeceğini dile getirdi.



Oda Başkanı Yaşar Pektşoğlu ise, kendisinin de yıllardır elektrik tesisatı işi yaptığını belirterek "Piyasanın kötü olmasının nedeni sizlersiniz. Çünkü kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Yaptığını işlerde sözleşme dahi imzalamıyorsunuz. Odadan gerekli evraklar alınmadan yapılan işlemleri artık kabul edilmeyecek" dedi.

Toplantıda ayrıca oda üyeleri odadan alınan bazı ücretlerin alınmaması ve bu konuda çözüm üretilmesini isterken, Başkan Pektaşoğlu bu ücretlerinin kendilerinin belirlemediğini ve kanun kapsamında almak zorunda oldukları ücretler olduğunu açıkladı. Toplantının devam eden kısmında mesleki sorunlar ve meslek için dayanışmak için nelerin yapılması gerektiği de konuşuldu.



Meandros Köy sofrasında düzenlenen toplantıya Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, AYDEM Didim İşletme Şefi Oğuzhan Altınçöp, Oda Başkan yardımcısı Metin Destici, AYDEM personeli ile odaya kayıtlı elektrikçiler katıldı.

(HÇ-MB-Y)



30.04.2017 13:57:33 TSI

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