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Siirt'te beden eğitimi hazırlık kursu

30 Nisan 2017 Pazar, 13:50
Siirt'te beden eğitimi hazırlık kursu
Siirt'te beden eğitimi hazırlık kursu

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt 14 Eylül Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Abdulkadir Ataker tarafından kendi adına kurduğu "3M2H" isminde ailesini simgeleyen spor kulübü öğrencileri üniversiteye hazırlıyor.
Çoğu şehrin kenar mahallelerinde topladığı 30'u kız toplam 100'e yakın öğrenciyle Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerin Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) bölümlerine hazırlayan Ataken, hafta sonu hazırlık antrenmanlarını tam sürat sürdürüyor. 5 yıl içinde 200'ün üzerinde öğrenciyi üniversitelerin çeşitli bölümlerine kazandırdığını aktaran Ataker, bu yıl kulübün hedefini büyüterek 16 ayrı branşta takım kurarak Türkiye'de adından söz ettirmeyi amaçladığını, amacının maddi durumu iyi olmayan ama başarılı gençleri bünyelerinde yetiştirerek Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere kazandırmak olduğunu söyledi. Günde 3 saat antrenmanla hazırlık yapıldığını aktaran Ataker, "Kulübümüze yoğun bir talep var. Son 5 yıl içinde 200 öğrenciyi üniversiteli yaptık. Bununla yetinmiyor, 10 yılda hedefimizi 500 öğrenciyle sınırlıyoruz. Nitekim bugün de kız ve erkeklerle birlikte ayrı idmanlarla bir etkinlik yaptık. Etkinlik sonunda nezih bir kahvaltı ile günün yorgunluğunu attık" dedi.
(MND-MP-Y)

30.04.2017 13:59:23 TSI
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