YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hanımeli Sokağına yoğun ilgi

Hanımeli Sokağına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından kadınlar tarafından işletilen Hanımeli Sokağı, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri stantlardan oluşan Hanımeli Sokak, haftanın 7 günü açık. Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların el emeklerini değerlendirmek üzere açtığı Hanımeli Sokak'ta en güzel el işi ürünleri ve ekolojik gıdaları bulunabiliyor. Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak'ta her gün farklı bir konsept vatandaşlarla buluşuyor.

(AS-AŞ-Y)



30.04.2017 13:59:39 TSI

NNNN

