30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Hanımeli Sokağına yoğun ilgi

30 Nisan 2017 Pazar, 13:52
Hanımeli Sokağına yoğun ilgi
Hanımeli Sokağına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından kadınlar tarafından işletilen Hanımeli Sokağı, ilgi odağı olmayı sürdürüyor.
Kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri stantlardan oluşan Hanımeli Sokak, haftanın 7 günü açık. Tepebaşı Belediyesi'nin kadınların el emeklerini değerlendirmek üzere açtığı Hanımeli Sokak'ta en güzel el işi ürünleri ve ekolojik gıdaları bulunabiliyor. Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokak'ta her gün farklı bir konsept vatandaşlarla buluşuyor.
(AS-AŞ-Y)

30.04.2017 13:59:39 TSI
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