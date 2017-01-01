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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğretmenleri Estonya'da

30 Nisan 2017 Pazar, 14:02
Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğretmenleri Estonya'da
Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğretmenleri Estonya'da

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık "Dijital Çağda Eğitim" Projesi kapsamında öğretmen eğitimi Estonya'da gerçekleştirildi.
Estonya'nın Valgamaa Lisesi tarafından Valga, Tartu ve Talinn şehirlerinde düzenlen eğitim çalışmalarına okul öğretmenlerinden Ayşe Bilgiç, Mustafa Gezer, Yücel Akbal katıldılar. Eğitim faaliyetine Estonya, Norveç, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye'den 19 öğretmen iştirak ettiler. Valgamaa Lisesi'nde Estonya eğitim sistemi, dijital sınıflar, eğitimde kullanılan en son yazılımların tanıtıldığı proje kapsamında, öğretmenleri Tartu Üniversitesi Matematik Departmanı ve Talin Üniversitesi Eğitim Fakültesini ziyaret ettiler
Ziyaretlerde eğitimde yeni yaklaşımlar ve kullanılan web 2,0 eğitim araçları hakkında sunumlar izlendi ve Estonya'nın PİSA 2015 başarısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitime katılan öğretmenler kendi hazırladıkları dijital eğitim materyallerini (podcasts) farklı ülkelerden gelen eğitimcilerle paylaşma ve farklı yazılım programları ile eğitim videoları geliştirme imkânı edindiler. Ziyaret sırasında, Tartu Djital Tarih Müzesi ziyaret edilirken, öğretmenler drone ve dijital otobüs ve eğitimde tabletlerin kullanımı konularında gözlem yapma ve tecrübe edinme imkanı buldular.
(EME)

30.04.2017 14:11:11 TSI
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