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Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne 3 Bin Kişi Katıldı

30 Nisan 2017 Pazar, 14:03
Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne 3 Bin Kişi Katıldı
Büyükşehir'in Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne 3 Bin Kişi Katıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri devam ediyor. Kayseri'nin farklı ve güzel bir güzergahında yapılan yürüyüş bu hafta Gesi-Bağpınar güzergahındaki 6 kilometrelik parkurda yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'ne katılmak isteyenler Spor Erkinlikleri A.Ş.'nin şehrin farklı bölgelerindeki tesislerinin önünde toplanarak yürüyüşün yapılacağı Gesi-Bağpınar bölgesine hareket etti. 6 kilometrelik parkurda yapılan yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Yürüyüşün ardından Spor Etkinlikleri A.Ş.'nin spor eğitmenleri nezaretinde toplu halde step ve aerobik yapıldı. Katılımcılar ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin ikramıyla kahvaltı yaptı.
(AÖ-Y)

30.04.2017 14:12:23 TSI
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